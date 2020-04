[Rumeur] Mafia II Definitive Edition de nouveau repéré, avec une GOTY pour Mafia III [Rumeur] Mafia II Definitive Edition de nouveau repéré, avec une GOTY pour Mafia III

Les indices se multiplient autour de l'annonce prochaine d'une « Definitive Edition » pour Mafia II puisque, après la Switch, voilà que l'organisme de classification taïwanais vient maintenant de faire la même pour d'évidentes versions PC, PlayStation 4 et Xbox One.



D'ailleurs, ce même organisme vient également de lister un Mafia III : Definitive Edition (donc avec tous les DLC) sur les mêmes supports précités, sauf la Switch évidemment, et on sait pourquoi.



Et Mafia premier du nom ? RAS.