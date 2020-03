Après un cas avéré de Covid-19, Kojima Productions ferme temporairement ses portes Après un cas avéré de Covid-19, Kojima Productions ferme temporairement ses portes

Officiellement, nous ne savons pas encore quel est le prochain projet majeur de Kojima Productions mais quel que soit l'attente en vue, les choses démarrent déjà avec un certain recul de production : le studio annonce la fermeture provisoire de ses portes après qu'un des employés ait été testé positif au Covid-19, balançant tous les employés en phase de télétravail pendant que les locaux vont entrer en phase de désinfection, pour ensuite rester portes closes jusqu'à la fin de l'épidémie (et ce même si le Japon n'applique pas le confinement généralisé).



On ignore si ce léger couac posera un retard sur les deux travaux en cours, c'est à dire la sortie de la MAJ pour Death Stranding (apportant le mode photo) et surtout le lancement du portage PC (Epic Games Store), prévu normalement le 2 juin.