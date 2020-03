Media Molecule ne compte pas faire que du Dreams pendant la prochaine décennie Media Molecule ne compte pas faire que du Dreams pendant la prochaine décennie

C'est une question qui méritait d'être posée et c'est donc via le magazine Edge que le directeur technique Mark Evans a souhaité apporter une réponse : même si Dreams va tenter de se maintenir dans l'actualité pour plusieurs années (voir au moins une décennie comme le souhaite Sony), l'éditeur de luxe ne restera pas l'unique pilier de Media Molecule qui fait part de son intention de créer d'autres jeux originaux entre temps, en séparant ses équipes. Bien sûr, il est évident que le studio ne va pas s'atteler à un second projet à « créations » mais pourquoi pas de petites gâteries comme le mignon Tearaway qui n'a malheureusement jamais trouvé son succès aussi bien sur PS Vita que sur PS4.



Il faudra dans tous les cas patienter puisque « rien n'a été décidé pour le moment », preuve que nous n'en sommes même pas au stade d'une pré-production et il faut dire que Media Molecule a encore beaucoup à faire pour apporter des mises à jour d'urgence sur Dreams : outre la possibilité de pouvoir exploiter ses propres créations à des fins commerciales, le titre doit encore intégrer des options du multi online et, surtout, la compatibilité PSVR promise depuis le début.