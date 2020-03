Sakura Wars s'améliore avant sa sortie occidentale Sakura Wars s'améliore avant sa sortie occidentale

Même si on préfère les sorties mondiales, le fait d'avoir encore parfois un certain temps d'attente entre le Japon et l'occident a son utilité : cela laisse le temps aux développeurs de continuer à peaufiner le jeu pour ensuite bénéficier directement de toutes ces améliorations dès notre Day One.



Et ce sera le cas pour Sakura Wars qui accueille sur l'archipel la MAJ 1.01, attendue chez nous dès le lancement le 28 avril prochain et proposant les choses suivantes :



- Un nouveau robot (Mugen) tiré du prochain anime

- Historique des conversations

- Une option lock pour les combats (enfin !)

- Un menu pour la configuration des combats

- Des correctifs

- Possibilité de sauvegarder quand on veut