Ori 2 : Moon Studios part chasser les bugs

Aussi joli qu'imparfait sur le plan technique, et ce même après le gros patch Day One (le poids du jeu lui-même),maintient l'équipe de Moon Studios devant le PC pour se lancer dans une vague de correctifs afin d'éviter une gronde trop grande.Les développeurs annoncent donc s'attarder sur, coté Xbox One (S & X) :- Les chutes de frame-rate- Les nombreux micro-freezes- Des améliorations pour le HDR- Les bugs divers (dont la caméra qui ne suit plus notre petit héros)- Les succèsCoté PC :- A peu près la même chose- Mais aussi les bugs du classement et menu des commandes- Le bugs de la roue de compétences- Les couacs sonoresBref, en dépit du report (le jeu était de base prévu en février), cette suite aurait peut-être dû prendre quelques semaines de chantier supplémentaire avant de débarquer.