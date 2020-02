EA a déjà annulé un jeu Next Gen (Star Wars) EA a déjà annulé un jeu Next Gen (Star Wars)

Il ne reste qu'environ trois ans avant que prenne fin le partenariat entre Electronic Arts et Disney concernant l'exploitation de la franchise Star Wars sur PC/consoles, et si trois titres ont eu le temps de sortir depuis 2013, on apprend aujourd'hui que le bilan est identique coté annulations.



Car après Ragtag (Visceral) et Orca (EA Vancouver, à partir des bases de Ragtag), c'est maintenant le projet « Viking » qui est parti à la poubelle comme le rapporte Jason Schreier de Kotaku, citant une dizaine de sources pour savoir qu'il s'agissait apparemment d'un spin-off de Star Wars Battlefront mais avec des éléments narratifs (solo/coop ?), et surtout qu'il devait s'agir d'un titre de lancement pour la PlayStation 5 et la Xbox SX. L'annulation (en 2019) viendrait du fait que les délais n'auraient pu être tenus mais on imagine que la qualité n'était pas non plus au rendez-vous chez EA Vancouver (décidément malchanceux) et Criterion, tout de même reparti avec les clés de Need for Speed.



Jusqu'à la fin du contrat en 2023, Electronic Arts n'a plus que deux projets Star Wars en attente : un Star Wars Jedi 2 chez Respawn, et un projet de moindre envergure du coté de Motive Montréal. Quant à la Next Gen, l'éditeur fera tout de même part de sa présence dès le départ avec ses habituelles simulations sportives et probablement des versions cross-gen de huit titres à venir durant l'année fiscale (dont quatre tiers/indés).