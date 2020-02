Next Gen : 4A Games à fond sur le Ray Tracing Next Gen : 4A Games à fond sur le Ray Tracing

Le Ray Tracing va être (avec le SSD) l'un des gros arguments de la prochaine génération de consoles et en attendant que les deux constructeurs se décident à placer les reveals fortement attendus, c'est les développeurs qui en discutent, dont aujourd'hui 4A Games via Oles Shishkovstov qui nous évoque l'avant-après de cette technologie.



« Nous sommes aujourd'hui pleinement impliqués dans le Ray Tracing et avons complètement abandonnés les codes de la vieille école. […] Il y a eu énormément d'expérimentation en interne pour obtenir des résultats spectaculaires. Encore un peu de patience et vous verrez ce que nous faisons pour nos futurs projets. »



Rien d'étonnant de voir 4A Games évoquer le Ray Tracing comme un élément clé dans la conception de ses prochains projets, eux qui ont fait partie des précurseurs de cette technologie avec une longue présentation de Metro Exodus il y a déjà deux ans lors de la GDC, cherchant depuis l'amélioration et surtout l'optimisation, jusqu'aux très bons retours en la matière de la communauté sur le premier DLC (il est vrai que les intérieurs et la linéarité, ça aide un peu).



On ignore en passant si ce même Metro Exodus bénéficiera d'un patch Next Gen afin que les consoleux en profitent aussi bien que les joueurs PC bien équipés, mais dans tous les cas, ce sera fait avec Metro 4 ou un autre projet vu que l'équipe a déjà la main sur les devkits, s'amusant à teaser ce que l'on ignore encore de ces machines :



« Je suis d'autant plus excité que certains choses n'ont pas encore été révélées publiquement. »