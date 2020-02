Baldur's Gate III se dévoilera dans une semaine Baldur's Gate III se dévoilera dans une semaine

Bientôt un an après son annonce, Baldur's Gate III va enfin avoir droit à une première présentation de gameplay et ça se passera jeudi 27 février (environ 21h30 chez nous) à l'occasion de la PAX East.



Il était temps de découvrir ce troisième épisode spécialement conçu par des désormais habitués du C-RPG (Larian Studios, auteur des Divinity Original Sin) qui nous ont promis de se reposer sur les règles de la cinquième édition D&D, d'offrir toujours une très grosse aventure jouable aussi bien en solo qu'en coopération, tout en proposant des mécaniques inédites pour le genre.



Peut-être cela sera également le bon moment pour donner un semblant de date, en rappelant que le titre est déjà signé sur PC (Steam, GOG et autres stores) ainsi que sur Google Stadia.