Gran Turismo : à l'avenir, Yamauchi souhaite miser sur le frame-rate plutôt que la résolution Gran Turismo : à l'avenir, Yamauchi souhaite miser sur le frame-rate plutôt que la résolution

Théoriquement, la PlayStation 5 pourra proposer la résolution 8K (même si l'on attendra de voir dans quelles conditions) mais pour Kazunori Yamauchi, ce déluge de pixels est loin d'être l'objectif premier pour le futur de Gran Turismo.



A l'occasion du round-table du coté de l'Australie, l'homme a en effet déclaré que la 4K était une résolution pleinement suffisante pour un bon moment, et que si la possibilité lui était donné, il préfère désormais se tourner vers le frame-rate, avec l'envie de pousser à 120FPS « voir 240FPS ». Rien que ça, mais un choix comme un autre que ne refuseront probablement pas les fans avides de fluidité.



En attendant de voir tout cela arriver, rappelons que Gran Turismo Sport a cumulé 8,2 millions de joueurs, ce qui signifie bien moins de ventes mais on devrait être dans un bon score pour celui que certains considéraient comme un simple spin-off, et qui a depuis bénéficié d'un suivi des plus exemplaires.