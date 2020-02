Charts UK : Dreams se pose sagement Charts UK : Dreams se pose sagement

Nouveau rapport du coté du Royaume-Uni avec donc, pour la semaine dernière, les entrées de Yakuza Remastered Collection et Dreams, chacun profitant du calme actuel pour se placer sans forcer. On notera tout de même qu'il est difficile d'établir le succès du second cité, étant typiquement le genre de jeu à faire son trou sur le dématérialisé (carrière sur plusieurs années), sans parler du fait qu'une partie du public possède le jeu depuis son Early Access.



Chez les invisibles, Darksiders Genesis se contentera de la 11ème place, avec la majorité des ventes sur PS4 (51%), la Switch se contentant de 28 % et la One de 21 %.



1. FIFA 20 (=)

2. Call of Duty : Modern Warfare (=)

3. Yakuza Remastered Collection (N)

4. Star Wars Jedi : Fallen Order (+2)

5. Grand Theft Auto V (-2)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

7. Minecraft (=)

8. Dreams (N)

9. Luigi's Mansion 3 (=)

10. NBA 2K20