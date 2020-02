Falcom compte les millions de Trails of, tout en préparant le prochain Ys Falcom compte les millions de Trails of, tout en préparant le prochain Ys

Le Président de Falcom, Toshihiro Kondo de son nom, a évoqué le cas de ses deux franchises phares en indiquant en premier lieu que Trails of avait dépassé le cap des 4,5 millions de ventes durant sa longue carrière, soit 200.000 de plus qu'au précédent rapport, ayant vu entre temps le lancement occidental de Trails of Cold Steel III sur PS4 (qui doit aussi arriver dans les prochaines semaines sur Steam et Switch).



Une série qui doit d'ailleurs prochainement accueillir deux nouveaux remasters (sur PS4) et surtout l'inédit Hajimari no Kiseki (même console), même si tout cela ne concerne pour l'heure que le Japon, rien de tout cela n'ayant encore été annoncé en occident.



Et à ce propos, alors qu'on aimerait bien avoir des nouvelles d'une version européenne d'Ys IX : Monstrum Nox, l'archipel parle déjà avenir et Kondo promet que le nouveau chantier est déjà en train de se mettre en place sa ns vouloir préciser (de ses mots) si l'on verra arriver d'abord « Ys X ou un remake ». Le simple fait d'évoquer ces deux possibilités laissent entendre que chacune est à l'esprit dans les locaux, et dans tous les cas, l'un des deux a des chances de se montrer d'ici 2022, année du 35ème anniversaire de la saga.