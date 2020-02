Atsushi Inaba souhaiterait revenir sur Scalebound Atsushi Inaba souhaiterait revenir sur Scalebound

Tout en pouvant déjà se féliciter du très bon succès Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered qui n'était là que pour tâter le terrain (et qui a pourtant dépasser le million de dollars en moins de 24h), Platinum Games laisse pour le moment le secret sur ses trois autres projets du « Platinum 4 », tout en laissant une porte ouverte à un chantier oublié.



Car on parle de Scalebound, la fameuse exclusivité Microsoft annulée en 2017 pour diverses raisons (le producteur avait laissait entendre que tout le monde était un peu fautif dans cette affaire), mais dont Atsushi Inaba voue visiblement toujours un certain « amour », espérant encore pouvoir revenir sur cet action-RPG qui associait les compétences d'un simili-Dante avec un gros dragon.



Pour autant, difficile de savoir si cela pourra se faire car le développeur confirme une fois encore que la licence appartient à 100 % à Microsoft, et que seul l'approbation du géant pourra un jour conduire à une reprise du projet, avec ou sans exclusivité.



Rappelons tout de même que, très occupé, Platinum Games est également aux fourneaux de Bayonetta 3 et Babylon's Fall, tous deux sans date de sortie.