Capcom s'est offert des bénéfices records, sans avoir besoin de nouvelles sorties Capcom s'est offert des bénéfices records, sans avoir besoin de nouvelles sorties

Les derniers exercices fiscaux de Capcom ont été particulièrement calmes mais l'éditeur continue de récolter les graines qu'il a semé pendant plusieurs années : pour le dernier trimestre 2019, si le CA est naturellement en baisse vu le planning, la firme fait l'exploit d'afficher des bénéfices records en période de fête : l'équivalent de 108 millions d'euros en bénéfice net.



Et l'explication est on ne peut plus simple car entre Monster Hunter World : Iceborne et une masse de promotions sur les Stores, Capcom a réussi à vendre quasiment autant de jeux que l'année dernière, mais avec une part du dématérialisé hautement plus importante, donc sans les frais de distribution du physique (reste les royalties aux diverses plates-formes).



Et d'ailleurs, les objectifs du secteur dématérialisé sont déjà revus à la hausse pour ces trois premiers mois de 2020, toujours grâce aux promos mais également par plusieurs sorties comme Street Fighter V : Fighter Edition, la version Switch de DMC3 ou encore Mega Man Zero/ZX Collection.



La force tranquille en somme, qui ne nous fera pas oublier que la prochaine année fiscale va débuter avec davantage de puissance (coucou Resident Evil 3 Remake) avant de pouvoir aborder le cas de la prochaine génération de consoles.