Control : un chantier à moins de 30 millions d'€ Control : un chantier à moins de 30 millions d'€

Une interview de Remedy auprès de GamesIndustry a permis d'apprendre que Control a été développé en trois ans, pour un budget inférieur à 30 millions d'euros. Même en prenant en compte les parts à reverser, cela veut donc dire qu'il n'y a même pas besoin d'atteindre le million de ventes (au prix fort) pour assurer la rentabilité du projet.



On ignore si l'objectif a d'ailleurs été atteint mais dans tous les cas, Remedy se montre confiant pour continuer à vendre des exemplaires sur la longueur grâce à l'actuelle force du numérique, des promotions et du bouche-à-oreille (le titre a très bien été reçu par la critique et les joueurs), et ce afin d'assurer un minimum de suivi et surtout d'implémenter la licence, en vue pourquoi pas d'une suite.



Le pari de la force tranquille qu'avait déjà osé Ninja Theory au moment de lancer Hellblade, un titre qui n'avait besoin que de 500.000 ventes pour combler tous les frais de développement. Le titre a depuis largement dépassé le million.