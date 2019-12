Charts UK : les effets du Black Friday Charts UK : les effets du Black Friday

L'institut Chart Track dévoile son nouveau rapport concernant les ventes UK de la semaine dernière qui n'ont vu aucune nouvelle sortie, mais il y a quand même quelque chose à en dire puisque ce fut le Black Friday avec environ 1,3 million de ventes physique, soit 22 % de moins que l'année dernière qui avait tout de même Red Dead Redemption 2 et Battlefield V (ce dernier sorti la semaine même des grandes soldes).



(NOTE :

Les jeux sur code dans les bundle sont inclus dans le classement, contrairement aux achats directement effectués sur x Store numérique.)



- Environ 500.000 jeux PS4 vendus durant le Black Friday

- 413.112 jeux Xbox One

- 361.967 jeux Switch



Les jeux qui profitent le plus du Black Friday :



- FIFA 20 (+226%, en bundle PS4)

- COD Modern Warfare (+86 %, en bundle PS4)

- Star Wars Jedi : Fallen Order (+32 %, en bundle One)

- Sea of Thieves (Gros retour via les bundles One S All-Digital)

- Minecraft Xbox (idem)

- Minecraft Switch (+84%)

- Spider-Man (13ème, +691%)

- Borderlands 3 (31ème, +380%)

- Anthem (32ème, +246%)

- Plusieurs jeux PSVR font leurs retours dans le top 40, dont Astro Bot



Les jeux qui chutent malgré le Black Friday :



- Death Stranding (13ème à la 33ème place)

- GTA V (19ème à la 30ème place)

- Ring Fit Adventure (15ème à la 29ème place)



Le classement :



1. FIFA 20 (+3)

2. Call of Duty : Modern Warfare (-1)

3. Star Wars Jedi : Fallen Order (-1)

4. Sea of Thieves (+19)

5. Minecraft Xbox (+19)

6. Pokémon Epée (-3)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Pokémon Bouclier (-3)

9. Luigi's Mansion 3 (-3)

10. Minecraft Switch (-2)