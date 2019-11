En dehors de Grounded, Obsidian travaille sur plusieurs nouveaux projets En dehors de Grounded, Obsidian travaille sur plusieurs nouveaux projets

Eurogamer est parti rendre visite à Obsidian pour tenter de gratter quelques informations sur les projets d'avenir de cette acquisition de Microsoft, et il en ressort des choses intéressantes. Car outre le récemment annoncé Grounded (produit par une « toute petite équipe »), une autre de très moyenne taille également semble regarder vers un suivi de The Outer Worlds, qui pourrait se traduire par un DLC ou une extension.



Mais ce n'est pas le plus important. Tout le reste du studio (soit 185 personnes) planchent sur non pas un mais plusieurs nouveaux projets. Obsidian n'a pas voulu dire « combien », se contentant ironiquement de « Plus d'un, mais moins de quarante ». C'est un peu vague.