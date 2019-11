Granblue Fantasy Versus se précise en Europe Granblue Fantasy Versus se précise en Europe

XSEED Games et Marvelous Europe apporte des précisions concernant le lancement occidentale de Granblue Fantasy : Versus : le titre est assuré de sortir chez nous pour le premier trimestre 2020, ce qui donne espoir de le voir arriver dans les mêmes eaux qu'au Japon (7 février). Notons que si les voix JP/Us sont confirmées, rien n'est signalé concernant la langue des textes.



Les précommandes ouvriront le 3 décembre sur le site officiel de Marvelous et dans les grandes lignes, nous aurons donc une version standard ainsi qu'une « Premium Edition » (à environ 80€) incluant en plus du jeu :



- Un pack d'objets pour le mode RPG

- Un code pour télécharger le jeu mobile (aussi dans la version standard)

- Une OST

- Une arboot

- Un « Color Pack »

- Un thème et des avatars PSN



Notons la présence d'un Season Pass (cinq personnages supplémentaires à venir) dont le prix reste à déterminer mais qui pourra également être récupérer dans l'édition Digital Deluxe à 99,99€.