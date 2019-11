SW Jedi Fallen Order : pas de version d'essai pour les abonnés EA Access

On le sentait arriver vu le manque d'informations sur le sujet, et c'est à trois jours du lancement que Electronic Arts préfère prévenir :fera partie de ces jeux qui ne bénéficieront d'aucune version d'essai pour les abonnés EA/Origin Access, officiellement pour éviter les spoils même si certains joueurs indiquent qu'il était tout à fait possible d'offrir cette démo le jour de la sortie (mais bon).Les abonnés EA Access sur PS4 comme sur One auront tout de même droit à leur 10 % de réduction et quelques petits skins en cadeau.