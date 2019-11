Deep Down n'est plus en développement... mais n'est pas annulé pour autant Deep Down n'est plus en développement... mais n'est pas annulé pour autant

Est-ce vraiment une surprise d'apprendre que nous ne sommes pas prêts de revoir Deep Down fait son show ? Car l'une des premières exclusivités de la PlayStation 4, signée Capcom, n'a plus donné de nouvelles depuis des années et Yoshinori Ono vient de briser tout espoir d'avoir un retour proche.



S'entretenant avec Eurogamer, l'homme fait savoir qu'il n'est pas encore « Mr. Deep Down » (en lien avec le fait qu'il le sera une fois vraiment sur le chantier) et que l'équipe initiale en charge du projet est aujourd'hui éparpillée sur d'autres choses.



Sans promettre la résurrection, Ono tient tout de même à dire que le maintien de la marque n'est pas innocente et Capcom se plaît chaque année à réunir ses équipes pour savoir quels seront les projets à faire avancer. Ce n'est donc pas actuellement le cas de Deep Down mais ça peut le devenir un jour, surtout que le producteur déclare qu'entre le moment de sa dernière apparition et aujourd'hui, le concept a mûri au-delà de ce qui était attendu initialement (donc en apparence une sorte de Souls-like dans des donjons générés aléatoirement).



Qui sait donc si, comme NiOh (annoncé sur PS3 pour revenir sur PS4 dans une autre forme), cette arlésienne ne fera pas son retour sur PlayStation 5.