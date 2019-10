USA : le top des consoles de salon les mieux vendues (sur les 71 premiers mois) USA : le top des consoles de salon les mieux vendues (sur les 71 premiers mois)

Matt Piscatella qu'on ne présente plus (sinon, c'est l'une des têtes de NPD au cas où) vient de dresser le top des consoles de salon qui se sont le mieux vendues aux USA pour les 71 premières mois de leur carrière. Cela fait évidemment lien avec les récents chiffres de la PS4, où l'on remarquera que sur ce territoire, la console est loin de se revendiquer à la deuxième place.



A voir comment se présenteront les mois à venir.



1) PlayStation 2

2) Xbox 360

3) Nintendo Wii

4) PlayStation 1

5) PlayStation 4

6) PlayStation 3

7) Xbox One



(Non classés : Dreamcast, GameCube, Xbox, Wii U, Saturn et Nintendo 64)

(Les consoles antérieures à cela ne sont pas référencées par NPD)