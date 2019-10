BlizzCon : Overwatch 2 continue de fuiter BlizzCon : Overwatch 2 continue de fuiter

Blizzard ne parvient plus à colmater les fuites de sa prochaine BlizzCon qui s'annonce en tout cas bien plus intéressante que l'année dernière. Outre Diablo IV et une nouvelle extension pour World of Warcraft, c'est maintenant le cas Overwatch 2 qui se confirme de plus en plus avec deux visuels ci-dessous, et un rapport dressé par le site ESPN et ses sources.



De quoi confirmer s'il en était encore besoin que cette « suite » n'en sera pas vraiment une mais sera à considérer comme un tout autre jeu cette fois axé sur le PVE, avec comme exemple donné une mission jouable à quatre en coopération se déroulant à Rio de Janeiro. On y retrouvera bien entendu le casting de l'original, ou du moins en partie, ainsi que les talents et différents objets.



Overwatch premier du nom va lui poursuivre sa carrière dans son coin, avec on nous leak un nouveau mode de jeu (Push), une nouvelle carte (Toronto) et un personnage supplémentaire (Echo).



RDV le week-end prochain pour les différentes annonces.