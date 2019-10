Charts UK : du sport et un sorceleur Charts UK : du sport et un sorceleur

Comme chaque lundi, l'institut Chart-Track vient nous livrer son rapport UK pour la semaine précédente, dont les nouveautés sont ici essentiellement constituées de jeux Switch, ce qui n'a rien de surprenant puisque outre Plants VS Zombies : Battle for Neighborville, les dernières sorties n'ont eu lieu que sur l'hybride de Nintendo.



Constatons ainsi le retour de The Witcher 3 dans le classement ainsi que l'entrée de Ring Fit Adventure, plutôt bien placé vu le genre même si contrairement aux autres, lui n'aura évidemment pas les ventes dématérialisées en bonus. Enfin, toujours sur Switch, Overwatch fait son entrée à la 11ème place en n'ayant bénéficié d'aucune promotion pour son lancement, Blizzard se faisant soudainement très discret depuis ses affaires de censure politique.



1. FIFA 20 (=)

2. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

3. Ghost Recon Breakpoint (-1)

4. The Witcher 3 : GOTY Edition (Retour)

5. Ring Fit Adventure (N)

6. Minecraft (=)

7. Plants VS Zombies : Battle for Neighborville (N)

8. The Legend of Zelda : Link's Awakening (-1)

9. Grand Theft Auto V (=)

10. Borderlands 3 (-2)