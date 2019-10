The Outer Worlds aura bien son up PS4 Pro The Outer Worlds aura bien son up PS4 Pro

L'un des portes-paroles de Private Division a dû se faire taper sur les doigts pour avoir raconté des bêtises au site WindowsCentral mais bonne nouvelle au final pour les possesseurs de PlayStation 4 Pro : The Outer Worlds bénéficiera bien de ses améliorations graphiques pour la console de Sony, avec plus exactement sa compatibilité 4K (néanmoins tirée d'un 1440p).



Coté PC et Xbox One X, ça continue de parler « 4K » sans plus de précisions, et on attendra le lancement le 25 octobre pour avoir les détails.