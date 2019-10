Wargroove dévoile sa grosse extension Wargroove dévoile sa grosse extension

Chucklefish a fini par dévoiler pleinement Wargroove : Double Trouble, une grosse extension de sa réussite tactique qui n'a certes pas encore de date de sortie mais on sait au moins que toutes ces belles choses pourront être récupérées via une MAJ gratuite. Et ça, c'est beau.



Contenu de l'extension :



- Nouvelle campagne jouable en solo et coop (local & online)

- Trois nouveaux commandants

- Deux nouvelles unités de terrain (Voleur et Fusilier)

- Nouvelles missions Arcade

- Matchmaking pour le PVP

- Ajout de fonction lobby privé et public

- Nouveau thème « Volcan » pour l'éditeur de map

- Nouvelles musiques



A cela s'ajoute une brouette de nouvelles options pour l'éditeur de cartes/campagnes avec notamment la gestion des dégâts, des modules tels des ponts/levier… tout en augmentant le stockage de maps téléchargées.



L'extension sera présentée plus en détails demain.