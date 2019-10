Street Fighter V aura bien de nouveaux persos Street Fighter V aura bien de nouveaux persos

Des choses semblaient se tramer pour Street Fighter V et le teasing officiel a bien eu lieu lors du Brasil Games Show il y a quelques minutes : Yoshinori Ono vient de confirmer sur scène que de nouveaux personnages sont en préparation pour cet épisode qui fêtera tout de même ses quatre bougies dans quelques mois.



Mais pour en savoir un peu plus, il faudra encore attendre les deux Capcom Cup de fin d'année (respectivement novembre et décembre), en rappelant que les rumeurs évoquent déjà Oro dans le lot.