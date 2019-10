Outre DBZ Kakarot, CyberConnect2 a une autre adaptation d'un anime en chantier Outre DBZ Kakarot, CyberConnect2 a une autre adaptation d'un anime en chantier

Auteur de la franchise Naruto Storm mais également le futur Dragon Ball Z : Kakarot à venir en début d'année prochaine, CyberConnect2 a également un autre chantier dans les cartons et ce sera (une fois de plus) une nouvelle adaptation.



En effet, lors d'un nouveau numéro « Hiroshi Q&A » sur la chaîne Youtube officielle, face à la question de savoir si le studio aimerait travailler sur une nouvelle adaptation d'un anime, et si oui lequel, le PDG Hiroshi Matsuyama a offert une réponse très éloquente :



« Je ne peux répondre à cela pour la bonne raison que nous savons déjà ce que nous allons faire, et que le développement a commencé. Alors quand le moment sera venu, ce nouveau projet sera annoncé donc veuillez attendre ce jour avec impatience. »



On vous laisse spéculer.