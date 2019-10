Japon : démarrage record pour Atelier Ryza Japon : démarrage record pour Atelier Ryza

L'ambition peut-être payante et cela semble être le cas pour Atelier Ryza, dernier épisode d'une franchise qui depuis une dizaine d'années surfe entre stagnation et chute. Mais ce nouveau cru renverse toutes les prévisions, même celles de Koei Tecmo, qui parle d'environ 150.000 unités vendues pour sa semaine de lancement, avec rupture de stock en prime, soit un record pour la franchise, dépassant de 50 % celui de Meruru en 2011.



L'éditeur indique d'ailleurs qu'en occident (prévu le 1er novembre), l'effet devrait être identique par des précommandes supérieures à la normale.



A voir si d'autres séries qui font l'appel du renouveau, comme Yakuza 7 et Tales of Arise auront droit aux mêmes intentions de la part du public.