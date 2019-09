Jump Force et Bloodstained dans le Game Pass Jump Force et Bloodstained dans le Game Pass

Microsoft a dévoilé la deuxième partie du programme Xbox Game Pass pour ce mois de septembre avec directement deux surprises dès demain : Jump Force et le bien récent Bloodstained : Ritual of the Night.



(note : il ne s'agit ici que du programme Xbox, donc il faut attendre pour celui du PC)



19 septembre :

- Jump Force

- Bloodstained : Ritual of the Night



26 septembre



- Bad North

- DiRT Rally 2.0

- LEGO Worlds