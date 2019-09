Geoff Keighley date ses prochains Game Awards

En pleine période du TGS, Geoff Keighley rappelle que le dernier grand show de l'année sera comme de coutume les Game Awards, et l'on nous annonce que le show se tiendra donc le 12 décembre (ou plutôt le 13 dans la nuit pour nous), fêtant d'ailleurs les 5 ans de l'event depuis sa nouvelle formule.Les nominés devraient être lâchés dès la mi-novembre (ce qui exclu d'office des titres commeet), et on compte sur l'homme de scène pour nous teaser ensuite ses « World Premieres » jusqu'à la date indiquée.