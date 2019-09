Dragon Age 4 : Casey Hudson veut rassurer après le départ du producteur principal Dragon Age 4 : Casey Hudson veut rassurer après le départ du producteur principal

Comme pour rassurer un mois après l'annonce du départ du producteur principal de Dragon Age 4 (ou quel que soit son nom), Casey Hudson a préféré publier un billet sur le blog officiel du studio Bioware afin de signaler que cette « suite » était toujours en développement, même si elle n'a pas encore dépassée le stade de pré-production. Autant dire que par son évident statut de AAA, même 2021 semble trop optimiste avant de le voir arriver dans les bacs de la Next Gen.



Pendant ce temps, la firme continue de croire en Anthem qui devrait poursuivre sa carrière durant des années, Casey Hudson promettant toujours plus de contenu et de fonctionnalités, tandis que les choses vraiment majeures vont « demander du temps ». Quoi qu'il en soit, Electronic Arts continue d'accorder sa confiance en leur ayant offert un studio tout neuf.