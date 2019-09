Préférant miser sur le suivi du deuxième, EA n'a aucun plan pour un Star Wars Battlefront III Préférant miser sur le suivi du deuxième, EA n'a aucun plan pour un Star Wars Battlefront III

On s'en doutait un peu vu la feuille de route et Dennis Brännvall, l'un des responsables de Star Wars : Battlefront 2 a tenu à bien mettre les choses au clair : il n'y a actuellement aucun plan pour développer un troisième épisode. En cause, le fait qu'avec le temps, beaucoup de joueurs semblent de moins en moins apprécier le principe de « suite », remettant en question l'habituelle politique de DICE qui consistait à sortir un jeu, proposer un an de suivi, puis passer à l'opus suivant et rebelote.



Et on ne pourra pas dire que le changement d'orientation ne se remarque pas avec Battlefront 2 qui a déjà presque deux ans et qui continue pourtant d'accueillir du neuf, dont ce mois-ci une MAJ « Clone Wars » (nouvelle map, classe et modes), un gros event à partir d'octobre, et enfin une évidente MAJ de contenu en décembre pour faire lien avec le film Star Wars : L'Ascension de Skywalker.



Ceux qui veulent du pleinement neuf pourront toujours se rabattre sur Star Wars Jedi : Fallen Order, le jeu d'action/aventure de Respawn prévu le 15 novembre.



On rappelle enfin que EA garde néanmoins une certaine marge pour un futur Star Wars : Battlefront 3 (auquel cas probablement sur Next Gen) : le contrat d'exclusivité ne s'achèvera qu'en 2023.