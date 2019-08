Suda nous parle un peu de No More Heroes III (et de ses divers souhaits) Suda nous parle un peu de No More Heroes III (et de ses divers souhaits)

Nouvelle interview de Suda51, cette fois du coté du site Gamexplain qui a pu interrogé le créateur faisant sa petite promo sur la réédition PC & PS4 de Travis Strikes Again, même si les principales questions concernent un avenir plus lointain.



Concernant No More Heroes III :



- La sortie est toujours maintenue pour 2020, exclusivement sur Switch.

- Le scénario est quasi finalisé (90%), le chantier tourne lui autour des 50 %.

- Les commandes à la totale gyroscopie seront de retour mais il y aura visiblement des options pour jouer de manière classique et pour cause : Suda est parfaitement conscient qu'une certaine Switch Lite (sans joycon) s'apprête à envahir le marché.

- Le gant de Travis Strikes Again sera de retour, signifiant que Travis pourra de nouveau extraire des pouvoirs même si le système sera cette fois différent.

- Le retour du monde ouvert n'a pas encore été décidé à ce stade du développement.

- Il devrait y avoir encore plus de mini-jeux et activités annexes.



Pour le reste :



- Une fois de plus, il déclare être en discussion avec Marvelous pour réaliser des portages de No More Heroes 1 & 2, sous forme de simples portages ou éventuellement quelques améliorations.

- Coté Killer 7, c'est toujours au point mort et Suda ne peut attendre que l'approbation du propriétaire (donc Capcom) pour le porter sur d'autres supports que le PC.

- Définitivement aucune chance de revoir Lollipop Chainsaw : Suda ne veut pas de suite sans James Gunn (qui, oui, avait travaillé sur le premier) mais sait pertinemment que le réalisateur est aujourd'hui trop occupé avec le monde du cinéma, du genre avec Suicide Squad 2 et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

- Petit fantasme : Suda aimerait que Nintendo lui offre la possibilité de faire une suite de The Mysterious Murasame Castle, licence méconnue tirée de la Nes et accessible sur la VC 3DS (et peut-être un jour sur Switch ?).