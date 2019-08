Forza 6 quittera le Store dans un mois Forza 6 quittera le Store dans un mois

Problème éternel des jeux de caisses (et ça touche parfois d'autres genres) : quoi qu'il arrive, ça finit toujours par disparaître des points de ventes à cause des droits d'exploitation sur certains véhicules ou musiques. Et ce sera cette fois le cas de Forza Motorsport 6 qui fera ses adieux au Xbox Live le 15 septembre, avec néanmoins possibilité de le télécharger même après s'il vous appartient : ce n'est pas pour rien que MS l'offrira gratuitement de demain jusqu'à la date limite pour les abonnés au Live.



D'ailleurs, toujours pour les abonnés, il vous est possible de récupérer l'ensemble des DLC (voitures & co) pour une bouchée de pain : 4,99€ seulement au lieu de 99,99€.