5 millions de joueurs ont touché à State of Decay 2 5 millions de joueurs ont touché à State of Decay 2

Assez critiquable à la sortie même s'il s'est beaucoup amélioré depuis, le bas prix et sa présence dans le Xbox Game Pass auront permis à State of Decay 2 d'attirer de nombreux curieux, le développeur Undead Labs annonçant que 5 millions de joueurs se sont essayés à ce survival plein de zombies.



Le directeur du studio annonce d'ailleurs qu'ils veulent encore gonfler ce quota, signifiant de nouvelles MAJ de poids comme celle qui est tombée il y a deux semaines, apportant de nouveaux correctifs, un paquet d'améliorations, de nouveaux compagnons à recruter et des succès supplémentaires.



On sait depuis un moment qu'en marge de tout cela, Undead Labs à d'autres projets sur le feu, dont un State of Decay 3 qui pourrait enfin embrasser la voie du jeu en ligne persistant (du moins selon les propos de Matt Booty, boss de Xbox Game Studios).