Hors deal, Quantic Dream assure que ses prochains jeux sortiront sur tous les supports Hors deal, Quantic Dream assure que ses prochains jeux sortiront sur tous les supports

Dans une nouvelle interview accordée au site DualShockers, David Cage de Quantic Dream est revenu sur le retour du studio à l'indépendance après 12 ans passés main dans la main avec Sony, l'homme affirmant que ce changement d'orientation n'avait rien d'un coup de tête et était déjà dans l'esprit du studio deux ans avant la sortie de Detroit : Become Human.



Sans jamais se froisser avec son mécène, même aujourd'hui, Cage explique sa volonté de ne plus être attitré à une seule machine vu l'évolution du marché, avec de plus en plus de supports et ce qui nous attend en matière de 5G et de Cloud Gaming pour permettre à n'importe qui de jouer à n'importe quoi.



On le sait d'ailleurs depuis le mois dernier : Quantic Dream a également vocation à devenir un éditeur de jeux indépendants (tout en pouvant s'auto-éditer par la même occasion). David Cage ajoute à cela que désormais, tous les prochains jeux du studio sortiront « simultanément sur tous les supports », sauf s'il y a un quelconque deal. Et là, difficile de ne pas penser à l'Epic Games Store.