SEGA compte les billets du dernier Total War, et sortira le prochain Yakuza ''d'ici mars 2020''

Sega Sammy affiche un gros bond en avant pour le premier trimestre fiscal de l'année en cours (environ 15,6 millions de dollars de bénéfices nets, contre 2,6 millions l'année dernière à la même période), bien aidé par le gros lancement de Total War : Three Kingdoms sur PC, million-seller en une semaine, sans oublier l'apport de titres comme Judgment et Team Sonic Racing.



Près de 140 millions de bénéfices sont attendus pour la totalité de l'année fiscale, avec en ligne de mire du Shin Sakura Wars (au Japon), Persona 5 Royal, Mario & Sonic aux JO 2020 sans oublier le nouveau Yakuza, dont la sortie est désormais promise sur l'archipel « d'ici mars 2020 ». On rappelle que le titre se dévoilera justement le 29 août.