MegaDrive Mini : un petit report en Europe

Les européens vont devoir patienter un peu plus que prévu pour chopper leur MegaDrive Mini : SEGA annonce un léger report de deux semaines sur nos terres, conduisant à un lancement pour le 4 octobre, toujours pour 79,99€ avec ses deux manettes et 42 jeux dont vous pouvez retrouver les élus ci-dessous :- Sonic the Hedgehog- Ecco the Dolphin- Castlevania Bloodlines- Space Harrier 2- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine- Shining Force- Altered Beast- Gunstar Heroes- Comix Zone- ToeJam & Earl- Thunder Force III- Super Fantasy Zone- Sonic the Hedgehog 2- Castle of Illusion- World of Illusion- Earthworm Jim- Shinobi III- Streets of Rage 2- Probotector- Landstalker- Street Fighter II' : Special Champion Edition- Sonic Spinball- Mega Man : The Wily Wars- Ghouls'n Ghosts- La Légende de Thor- Phantasy Star IV- Golden Axe- Vectorman- Alex Kidd in the Enchanted Castle- Wonder Boy in Monster World- Columns- Alisia Dragoon- Dynamite Headdy- Monster World IV- Eternal Champions- Light Crusader- Strider- Kid Chameleon- Virtua Fighter 2- Road Rash II- Tetris- Darius