Travis Strikes Again se précise sur PS4

Annoncé il y a quelques semaines, la version PlayStation 4 de No More Heroes : Travis Strikes Again se précise avec un lancement signé pour le 17 octobre au Japon (et probablement dans les mêmes eaux chez nous comme sur Steam), directement dans une « Complete Edition » qui ajoutera une planche d'autocollants, les deux DLC logiquement directement inclus sur la galette, ainsi qu'une nouvelle jaquette déjà moquée sur la toile vu la tronche de Travis.



On notera que cette édition a également été enregistrée sur Switch par l'un des organismes de classification, sans être officialisée pour le moment.