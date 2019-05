THQ Nordic s'offre Piranha Bytes et ses licences THQ Nordic s'offre Piranha Bytes et ses licences

En février dernier, THQ Nordic annonçait être prêt pour encore plus de rachats, et le prouve en ce jour en annonçant avoir récupéré le développeur Piranha Bytes, connu pour la saga Risen, avant cela les Gothic et plus récemment le mitigé Elex.



Un spécialiste du RPG « pas trop linéaire » qui d'ailleurs va continuer sur cette voie puisque le communiqué sous-entend l'annonce future d'un Elex 2, et tout simplement le fait que les développeurs restent libre de faire ce qu'ils souhaitent.



On rappelle que l'éditeur s'était déjà offert un autre poids du RPG avec Warhorse Studios, créateur de Kingdom Come : Deliverance qui aura d'ailleurs son édition GOTY la semaine prochaine.