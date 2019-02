THQ Nordic déjà prêt pour de nouveaux rachats THQ Nordic déjà prêt pour de nouveaux rachats

A peine une semaine après avoir racheté le studio Warhorse et la licence Kingdom Come, THQ Nordic se prépare déjà à de nouvelles emplettes en ayant réussi à lever l'équivalent de 225 millions de dollars auprès de divers investisseurs qui pour l'heure font confiance à la stratégie d'un éditeur très vorace qui a réussi à terminer son année 2018 dans le vert coté bénéfices.



On rappelle que outre la récupération précitée, THQ Nordic a réussi à chopper depuis un an le groupe Koch Media, des studios comme Experiment 101 (Biomutant), Coffee Stain (Goat Simulator) et Budgbear (Wreckfest) ainsi qu'une brouette de licences plus ou moins prestigieuses dont Alone in the Dark, Carmageddon, TimeSplitters et Kingdom of Amalur.



A qui le tour ?