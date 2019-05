Sur consoles, The Division 2 reste pour l'heure en deça des attentes d'Ubisoft Sur consoles, The Division 2 reste pour l'heure en deça des attentes d'Ubisoft

Même s'il reste un succès et qu'il a permis de gonfler l'audience de la plate-forme uPlay (en plus de faire vendre plein de Pass), The Division 2 n'a pas été à la hauteurs des « ambitieuses attentes » d'Ubisoft qui reconnaît donc des ventes moindres que prévu sur PlayStation 4 et Xbox One, notamment on cite en raison « d'un marché plus compétitif » que les autres années.



Sans citer d'exemples particuliers, on peut penser à Anthem qui (s'il n'a pas non plus percer autant que souhaité) reste de l'ordre de la concurrence, sans parler du cas des Battle Royale qui rafle aujourd'hui une partie de l'audience sur le long terme.



The Division 2 tentera tout de même d'attirer davantage de monde avec le temps grâce à diverses extensions gratuites (la première en été) et l'arrivée cette semaine du premier Raid.