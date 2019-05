Deep Silver tease le retour de Saints Row

L'heure semble être au prochain retour des « Saints » de Volition et on peut dire que les choses ont pris leur temps : il est aberrant de constater que six ans après le rachat du studio et de la licence, Deep Silver n'est jamais parvenu à en faire quelque chose de notable hormis quelques portages/remasters (dont récemment le Third sur Switch) et un spin-offque tout le monde a oublié.Et c'est donc en cette période pré-E3 2019 que l'éditeur offre via Twitter de l'espoir aux fans en les invitant soudainement à s'abonner à la chaîne Youtube officielle pour « ne rien manquer » en vue de choses « excitantes » en préparation.Quelque part, l'annonce d'unne serait pas tant une surprise vu que Volition doit bien s'occuper à quelque chose, et que Deep Silver compte un peu plus pousser la franchise avec une future adaptation cinématographique évoquée