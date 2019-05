Konami : toujours aussi peu de soutien envers les consoles, et pourtant un chiffre d'affaire record Konami : toujours aussi peu de soutien envers les consoles, et pourtant un chiffre d'affaire record

Tous ceux qui souhaitaient la mort de Konami et l'éventuel rachat de ses licences peuvent retourner patienter un bon moment : la stratégie du PDG en place est plus que jamais validé avec des résultats fiscaux (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) dont le CA dépasse les 2,3 milliards de dollars, un record pour l'entreprise qui valide en passant des bénéfices à la hausse. Problème ?



Car comme d'habitude, c'est les secteurs annexes et surtout le mobile qui permettent à l'éditeur de ramasser des millions, pendant que le secteur PC/consoles fait toujours grise-mine avec seulement quatre jeux sortis durant la dernière année fiscale :



- PES 2019

- Powerful Pro Baseball 2018

- ZOE 2 : The 2nd Runner Mars

- Castlevania Requiem



Et du 1er avril dernier au 31 mars 2020, ça ne s'annonce pas meilleur avec seulement trois compilations dont l'une déjà disponible, encore du PES et du baseball et une sortie occidentale du Yu-Gi-Oh sur Switch. C'est tout.