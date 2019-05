Child of Light 2 n'était finalement qu'un souhait Child of Light 2 n'était finalement qu'un souhait

En août dernier et pour préparer le portage Switch de Child of Light, Patrick Lourde nous teasait l'arrivée d'une suite avec une photo que vous pouvez retrouver ci-dessous, en jetant plus précisément un œil juste au-dessus du joycon droit.



Neuf mois plus tard, aucune nouvelle du projet et pour cause : le concepteur indique à VGC que ce teaser (qu'il regrette finalement) n'était qu'une volonté de sa part, et aucunement un projet officiel. D'ailleurs voulu pour être une préquelle, Child of Light II n'est resté qu'au stade du « papier » avec quelques idées et un bout de scénario, mais sans rien de plus, Patrick Plourde affirmant ne pas travailler dessus actuellement et doute de plus en plus que Ubisoft offre un jour son aval depuis la démocratisation des jeux à service en monde ouvert, légèrement incompatible avec ce type de franchise.



Il faut en effet avouer que depuis le doublet Child of Light et Soldats Inconnus, la firme s'est montrée beaucoup plus discrète pour ce qui est des « petits jeux », avec tout de même quelques surprises sur le chemin comme Ode et Grow Up, mais la sensation nette que le pourtant excellent moteur UbiArt prend aujourd'hui la poussière.