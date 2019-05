Un Earthworm Jim 2D inédit en préparation, exclusivement sur l'Amico d'Intellivision

Un peu ignoré depuis son annonce, la petite console « Intellivision Amico » qui doit arriver le 10 octobre 2020 (c'est précis) vient de s'octroyer une exclusivité qui devrait donner envie aux nostalgiques de l'époque 16 bits : une suite officielle pour, de nouveau en 2D, et produit par une dizaine de créateurs ayant bossé sur l'original, dont le compositeur.En attendant de voir la couleur du projet (nous aurons au moins des infos et des artworks dans 2 jours), rappelons que la console n'a évidemment pas pour but d'entrer en concurrence avec les piliers de l'industrie, mais juste d'être un format pas cher et 100 % dédié à de petites productions en 2D.