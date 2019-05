Xbox Game Pass : le programme de mai

Si le programme Games with Gold de mai n'a pas vraiment soulevé les foules, celui du Xbox Game Pass se montre déjà beaucoup plus intéressant avec huit titres déjà prévus pour ce mois-ci, dont deux dès demain, sachant comme de coutume que de nouvelles annonces peuvent encore intervenir dans les jours à venir.2 mai :7 mai :9 mai :10 mai :16 mai :Pendant ce temps, dès le 15 mai, six titres quitteront la plate-forme :