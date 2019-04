Destiny 2 : Sony a refusé le cross-save Destiny 2 : Sony a refusé le cross-save

Dans la famille des développeurs prônant l'ouverture et donc la fin des barrières entre joueurs/supports, il y a Bungie, même s'ils n'ont jamais pu s'exprimer sur ce sujet jusqu'à présent. C'est en fait le très bavard Jason Schreier de Kotaku qui vient de vendre la mèche via le podcast Splitscreen en affirmant que le studio avait mis en place un système de cross-save qui permettait donc, dans Destiny 2, de pouvoir récupérer sa progression d'un support à l'autre, ou en tout cas entre PS4 et PC.



« Bungie voulait permettre le transfert de personnages entre PC et PS4, juste avant la sortie de Forsaken, mais Sony ne l'a pas permis. Ils souhaitaient que les joueurs associent Destiny à la PS4, même si cela signifiait en frustrer certains. »



On ignore d'ailleurs ce qu'il en sera pour Destiny 3 maintenant que Bungie s'est désolidarisé d'Activision car rien n'a filtré concernant la longueur du partenariat avec Sony, et donc la possibilité pour ces derniers de continuer à faire pression pour refuser que sa propre communauté s'éparpille ailleurs.



Fortnite et Rocket League évoluent certes en total cross-play désormais, mais c'est loin d'être une preuve que les temps ont changé quand on se souvient qu'il y a deux mois, Shawn Layden (boss de Sony Worldwide Studios) indiquait que le cross serait désormais accepté sur simple demande, avant de se faire reprendre par plusieurs développeurs attestant continuer à faire face au refus net, jusqu'à Hi-Rez Studios (Smite, Paladins) qui a directement évoqué des cas de favoritisme.