Shenmue III : un visuel et de nouvelles infos Shenmue III : un visuel et de nouvelles infos

Dans le cadre d'une interview de Yu Suzuki pour promouvoir un peu Shenmue III, l'hebdomadaire japonais Famitsu a donc proposé quelques informations et un seul visuel, mais pas des moindres puisque montrant le retour du chariot élévateur, en lien avec un job bien connu des fans de la série.



Nous apprenons donc que :



- Le scénario débute peu après la fin de Shenmue II.

- Maintenant, Ryo pourra avoir faim et devra se nourrir de temps en temps.

- Les petites figurines gacha seront de retour (on le savait) et il y aura un intérêt autre que la collectionnite puisque revendre un set complet vous rapportera beaucoup, et on pourra même en échanger contre des parchemins techniques.

- Le système de combat intégrera de nombreuses notions d'accessibilité mais ceux qui le souhaitent pourront privilégier un gameplay à l'ancienne. Probablement pour le « dépassement de soi ».

- Il y aura une petite différence concernant la salle d'arcade. Pour jouer à des jeux d'argent, il faudra d'abord convertir vos sous en jetons. Si vous gagnez un paquet de jetons, il faudra ensuite les échanger contre des prix, eux-mêmes pouvant ensuite être revendus à un préteur sur gage. Un détournement essentiel : Shenmue III sera vendu en Chine et les autorités locales gardent un œil attentif sur ce qui pourrait faire l'apologie des jeux d'argent.

- Il y aura des courses de tortues (heureux ?) ainsi que de la pêche, avec un système plutôt fourni puisqu'on nous promet plusieurs points d'eau, plusieurs types de cannes à pêche, et des compétitions.

- Comme dans les précédents, il y aura un équilibre économique à tenir, et davantage de manière de se renflouer. Par exemple, outre le travail avec votre chariot, vous pourrez aller cueillir des herbes médicales en montage, préparer des médicaments traditionnels chinois avec, et les revendre.



Shenmue III sortira en août prochain sur PC & PS4.