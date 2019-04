Charts Japon : Dragon Ball Heroes dans la moyenne

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1 à 7 avril 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Coté Software :Dans un classement envahi par les jeux Switch,vient tranquillement poser sa patte avec un lancement dans la veine des autres épisodes, légèrement inférieur il est vrai mais avec l'inconnu du dématérialisé pour potentiellement compenser.Les regards seront la semaine prochaine tournés vers les résultats de, spin-off dont on pourrait faire la comparaison avec le cinquième qui a débuté au-delà des 100.000 ventes (pour terminer à plus de 350.000 sur ce territoire.Coté Hardware :La promotion spéciale a pris fin pour la PlayStation 4, et les effets n'ont pas tardé puisque la machine se retrouve directement sous la barre des 15.000, suffisant pour dépasser les 8 millions au total (chose qu'elle avait déjà accompli avec Media Create) mais bientôt rattrapée par la Switch.