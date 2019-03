Bethesda : ni Starfield, ni Elder Scrolls VI ne seront évoqués durant la prochaine conférence E3 Bethesda : ni Starfield, ni Elder Scrolls VI ne seront évoqués durant la prochaine conférence E3

L'espoir était mince mais c'est désormais clair et acté : ni Starfield, ni Elder Scrolls VI ne seront présents et même évoqués durant la conférence E3 de Bethesda, qui aura tout de même de quoi se rabattre sur du Doom Eternal, probablement Wolfenstein III et, qui sait, une petite surprise.



Pour grignoter, Todd Howard a tout de même prouvé que ça travaillait dur sur les améliorations visuels (voir ci-dessous) avec notamment de nouvelles technologiques de photogrammétrie pour capturer le paysage et offrir in-game quelque chose de plus réaliste autant par le rendu que la topographie.



Et concernant le deuxième visuel, s'il donne déjà un aperçu du rendu des PNJ, sachez que la personne représentée est Shirley Curry, youtubeuse octogénaire qui aura l'honneur d'être immortalisée dans le sixième chapitre de la saga Elder Scrolls.